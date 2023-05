Musikalische Kunst Mühlenpoeten präsentieren Lyrik mit Liedern und Bildern

Dabei begleitete sie sich auf der Gitarre und wurde bei einigen Liedern von Rosi-Hüllen-Zimmermann und ihren Flöten begleitet. Dazu gab es passende Geschichten, die von den „Wegberger Mühlenpoeten“ vorgetragen wurden. Die selbst geschriebenen Geschichten sollten die Zuhörer und Zuschauer in die vier Jahreszeiten entführen. Durch das Programm führte die Ehrenbürgermeisterin Hedwig Klein. Am Ende gab es großen Applaus vom begeisterten Publikum für alle Künstlerinnen. Marita Stawinoga hatte dann noch spontan vorgeschlagen, keinen Eintritt zu erheben, sondern für den Förderverein „Abbe George“ zu spenden, zugunsten des Krankenhauses in Magara in Burundi.