Mit Schild kollidiert : Motorradfahrer in Wegberg bei Alleinunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Alten Landstraße in Richtung Klinkum ist am Sonntagmorgen in Wegberg ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 58-Jährige aus Niederkrüchten bei einem Sturz ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.