Entspannungsmethode Wegbergerin löst Anspannung durch Reflexzonenharmonisierung

Verspannte Schultern, schmerzender Rücken, Grummeln in Darm – Beschwerden wie diese, davon sind Anhänger der Reflexzonentherapie überzeugt, lassen sich mit einer Massage lindern oder sogar beseitigen. Denn: Sie gehen davon aus, dass die Fußsohlen und die Handflächen ein Abbild des gesamten Körpers sind. Das hat auch Monika Krüger erfahren – zunächst am eigenen Leib. „Ich war in meiner Studentenstadt Posen in Polen und habe einen Gutschein für eine Reflexzonenharmonisierung für die Füße, den Kopf und das Gesicht bekommen“, erzählt sie. Noch während der Behandlung wusste sie: Das will sie auch geben können. „So schnell dieser Gedanke kam, so schnell war er auch wieder verflogen. Bis ich drei Monate später wieder eine Behandlung bekommen habe. Da wurde es konkret.“