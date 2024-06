Ausstellung im Trachtenmuseum Wegberger Schüler informieren über Nachhaltigkeit

Worum geht es den Schülerinnen und Schülern, wenn sie an Nachhaltigkeit in Bezug auf Mode denken? Im Fokus ihrer Überlegungen stand vor allem ein Kleidungsstück, das man ohne Zweifel als modischen Dauerbrenner bezeichnen kann: die Jeans. Praktisch alle konventionellen Jeans belasten die Umwelt durch den Einsatz von giftigen Chemikalien in Baumwollanbau und Produktion. „Ein schockierender Fakt: Um eine Jeans zu produzieren, braucht es 8000 Liter Wasser – also so viel, wie ein Mensch in acht Jahren benötigt“, sagt Simon. „Zumal Jeans meist in Ländern produziert werden, in denen das Wasser ohnehin knapp ist.“ Wer die Jeans in diesen Ländern herstellt, bekommt im Durchschnitt 29 Cent pro Arbeitsstunde – „so viel wie ein halbes Brötchen beim Bäcker kostet“, veranschaulicht die Ausstellung.