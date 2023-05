Mitttagessen an Wegberger Schulen Snacks statt Menüs am Bildungscampus

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Integration, Soziales, Kultur und Sport wurde am Dienstag, 2. Mai, über eine Umfrage zu den Schulspeisungen im Bildungscampus Wegberg berichtet. Dabei wurde deutlich, dass die rund 1500 Schüler vom Maximilian-Kolbe-Gymnasium, der Edith-Stein-Realschule und der Schule am Grenzlandring in der gemeinsamen Mensa nicht mehr die kompletten Mittagsmenüs bevorzugen, sondern eher Snacks wie Baguettes oder Ähnliches. Gründe dafür könnten die veränderten Essgewohnheiten sein und die Tatsache, dass es kaum Nachmittagsunterricht im Schulzentrum gibt und deshalb auch kaum Bedarf an kompletten Menüs.