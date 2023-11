Veranstaltung in Wegberg Mitsingkonzert mit Wolfram Goertz

Die musikalische Leitung wird an diesem Abend Wolfram Goertz, Musikredakteur der Rheinischen Post, ausgebildet als Organist, Musikwissenschaftler und Doktor der Medizin, übernehmen. Heinrich Heinen, Geschäftsführer des Kulturförderkreises, erinnert sich: „Es ist bestimmt schon 20 Jahre her, als ich erlebt habe, wie Wolfram Goertz im Haus der Rheinischen Post etwa 200 Menschen mitgerissen hat. Zuerst sang er mit ihnen ein Lied, dann fragte er, wer glaube, er sei ein Sopran, Tenor, Alt oder Bass. Am Ende hatte er mit den Teilnehmern ein vierstimmiges Chorstück eingeübt, das fast aufführungsreif war.“