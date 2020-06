Entschluss des Heimatvereins Wegberg-Beeck : Vorerst wegen Corona keine Öffnung der Museen

Beeck Auf der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Wegberg-Beeck im Forum kündigte der Vorstand an, dass bis mindestens Ende August keine öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt werden. Für den Verein eine schwierige finanzielle Situation.

Diese Maßnahmen werden aufgrund des beengten Platzverhältnisses in den Museen, der somit schwer zu realisierenden Führungen und des erforderlichen höheren Personalaufwands trotz aktueller Lockerungen der Bestimmungen beibehalten. Ebenso wird der Verein keine Mitsingveranstaltungen bis 100 Personen durchführen, da es „einfach zu gefährlich“ ist, wie der Vorsitzende betonte.

Kontakt zum Heimatverein Wegberg-Beeck telefonisch unter der Rufnummer 0152 37805636 und per E-Mail an info@heimatvereinbeeck.de.

Eine Situation, die für den Verein aus finanzieller Hinsicht sehr schwierig ist, wie Georg Wimmers, Geschäftsführer Dieter Göris, Finanzwart Andreas Feiden und Beisitzer Josef Jansen in den Berichten und Beiträgen erläuterten. So ist in den vergangenen Monaten der Großteil der Einnahmen weggefallen, die Fixkosten für den Betrieb der beiden Museen und der Geschäftsstelle bleiben aber bestehen. Jedoch sind „Zuwendungen von kommunaler oder staatlicher Seite beantragt und Bewilligungen stehen noch aus“. Dazu ist die auf schriftlichem Weg vorgenommene Abstimmung über die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 100 Prozent abgeschlossen, und die Mehrkosten sind von den Mitgliedern genehmigt worden.