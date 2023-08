Am Wochenede in Wegberg Mit Oldtimerbus zum Mühlenfest

Am Sonntag soll der Bus allerdings nicht im Mittelpunkt stehen. Bei den verschiedenen Mühlen stehen verschiedenste Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges kulinarisches Angebot auf dem Plan, etwa an der Dalheimer und Ophover Mühle sowie an der Holtmühle. Eine begrenzet Teilnehmerzahl ist auch bei der Besichtigung der Buschmühle zu berücksichtigen, die nur an diesem speziellen Tag für die Öffentlichkeit ihre Tore öffnet.