Nachfolge vom Weiberkram In Rickelrath kauft man Vintage

Mit Fräulein Trödel ist jetzt ein Nachfolgeprojekt ins Leben gerufen worden, das sich besonders auf die Frauen als Zielgruppe konzentriert. „Wir möchten wirklich einen Mädelstag machen“, deswegen, so Heynkes, bediene man mit der Veranstaltung ganz bewusst eine Nische. Es gehe darüber hinaus, da waren sich die Organisatorinnen einig, auch darum, dass sich die Besucherinnen wohlfühlen, und wo gehe das schon besser als auf einer Veranstaltung von Frauen für Frauen? Die Ausstellerinnen haben die Chance, ihren Standort selbst auszuwählen: Im und rund um das Anton-Heinen-Haus gibt es Stellplätze sowohl draußen als auch im Innenraum. Elf der zwölf Stellplätze im Haus, so Birgit Jacobs, seien bereits belegt, „draußen haben wir aber noch reichlich Platz“, betonte die Rickelratherin. Willkommen sind Ausstellerinnen – Aussteller dürfen sich auch gerne anmelden, das erklärten die Veranstalterinnen – die das ein oder andere Schmuckstück aus dem eigenen Kleiderschrank abzugeben haben. „Wir wollen eine komplett bunte Mischung an Ausstellern, deswegen gibt es auch einen Anmeldebogen“, so Lea Heynkes. Anhand der Angaben auf dem Anmeldebogen wählen die Veranstalterinnen die jeweiligen Ausstellerinnen und Aussteller aus – das Angebot an Klamotten soll schließlich für jeden etwas zu bieten haben und vor allem von einer gewissen Qualität sein, ganz ohne, dass der Vintage-Charakter, verloren geht. „Es ist cool, wenn die Klamotten eine Geschichte haben“ – der Trend geht immer mehr zur nachhaltigeren Vintage Kleidung.