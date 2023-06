Neubaugebiet in Wegberg Bürgermeister Stock stimmt gegen den Antrag seiner Partei

Es geht um das Plangebiet südlich des Kringskamps, nördlich des Schwalmwegs und östlich der Venloer Straße. Hier soll auf in einer Gesamtgröße von etwa 2,8 Hektar gebaut werden. Das ist schon lange klar. Genauso eigentlich die Frage, was dort gebaut werden soll. Ursprünglich waren maximal zwei Wohneinheiten pro Haus vorgesehen, also rund 30 Ein- und Zweifamilienhäuser. Auch die Beteiligung von Bürgern zwischen Juli und August 2021 brachte keine Änderung des Plans. 15 Stellungnahmen wurden abgegeben.