Merbecker Kindergartenkinder packen an : Sauber ins neue Jahr dank der Liebe zur Natur

Merbecker Kindergartenkinder packen an

Merbeck Die Kinder der Naturpark-Kindertagesstätte Wildwiese in Merbeck befreien ihre Umgebung von Müll und Unrat. Die Idee stammt vom Elternbeirat.

(RP) Um Kinder bereits frühzeitig für die Umwelt zu sensibilisieren und sie anhand von Aktionen an dieses Thema heranzuführen, hat der Elternbeirat der städtischen Naturpark-Kita Wildwiese in Merbeck mit Unterstützung des Fachpersonals der Einrichtung die Aktion „Sauber ins neue Jahr“ gestartet. Die Kinder der Einrichtung sammeln seit einigen Tagen den Müll und Unrat, den sie in der näheren und weiteren Umgebung des Kindergartens finden.