150 Jahre Bücherei Wegberg-Merbeck : Abenteuergeschichten in der Bücherei

Autorin Gerlinde Helgers las in der Bücherei Merbeck Reisegeschichten über ausgedehnte Touren mit dem Fahrrad. Foto: Renate Resch

Merbeck Zum Jubiläum 150 Jahre Katholische Bücherei St. Maternus Merbeck las Gerlinde Helgers aus ihrem Buch „Ins Blaue hinein“. Darin geht es um abenteuerliche Geschichten, denn sie und ihr Mann erobern die Welt gern auf dem Fahrrad.

Schon vor Jahrzehnten haben die Buchautorin Gerlinde Helgers und ihr Ehemann das Fahrradfahren als Reisemöglichkeit entdeckt und radeln seitdem durch die Weltgeschichte. Die bisher erlebten Geschichten hat die gebürtige Willicherin in ihrem Buch „Ins Blaue hinein“ festgehalten – und im Rahmen einer Lesung anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Katholischen Bücherei St. Maternus Merbeck vorgetragen. „Ich denke, das Jubiläum ist ein Grund zum Feiern, und es gibt nichts Schöneres, als es mit solch einer Lesung zu tun“, eröffnete die ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bücherei Walburga Stahl die Veranstaltung.

Gemeinsam leiten sie und ihre Kollegin Hella Heinrichs die Bücherei in den Räumen des alten Pastorats neben der Kirche, die insgesamt 4000 Bücher, Bildbände, Zeitschriften, CD und DVD führt. Da ist für jedermann etwas dabei und lädt viele Bücherwürmer zum Schmökern ein, die sich die Bücher und andere Medien kostenfrei mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr ausleihen können. In den 150 Jahren Bestehen hat die Bücherei ihren Platz nie verlassen und hat den Wandel von lediglich religiöser zu ebenfalls moderner Literatur durch Hella Heinrichs geschafft, die diesen Prozess antrieb. Besonders viel Wert legen sie heute darauf, den Kindern die Welt der Bücher nahezubringen, was zu Beginn mit Schwierigkeiten verbunden war, da das Angebot der Kinderecke in der Bücherei nicht gut angenommen wurde. „Wir mussten überlegen, dass die Bücher zu den Kindern kommen“, erzählt Walburga Stahl und führt aus, dass sie daraufhin Bücherkisten im Merbecker Kindergarten und der Erich Kästner Grundschule eingeführt haben, an denen sich die Kinder bedienen dürfen. Insgesamt werden ungefähr 150 Kinder erreicht.

Info Zweites Buch folgt Anfang 2020 Weihnachtsausstellung Wer nun Lust auf‘s Lesen bekommen hat, ist herzlich zur Weihnachtsausstellung in der St. Maternus Bücherei Merbeck eingeladen, die am 17. November von 10 bis 12 Uhr eröffnet wird und bis zum 20. Dezember zu den regulären Öffnungszeiten der Bücherei besteht. Es erwarten die Besucher kreative Geschenkideen und natürlich ganz viel Lesestoff. Zweites Buch Außerdem hat Gerlinde Helgers nun ihr zweites Buch „Packtaschenzeit“ über ihre Reiseabenteuer auf dem Fahrrad geschrieben, das voraussichtlich Anfang des Jahres 2020 veröffentlicht wird.

In gesellig kleiner Runde, bei einem Tässchen Kaffee und Keksen, konnte die Reise von Gerlinde Helgers auf ihrem Fahrrad, ausgestattet mit Packtaschen und Zelt, in das grüne Norwegen beginnen. Dabei lautete die Devise: „Gucken, was sich ergibt, das Grobe wird geplant, aber man ist nicht festgelegt“.

Insgesamt 600 Kilometer in drei Wochen legte das Ehepaar gemeinsam bei Wind und Wetter zurück: „Wir haben es gerade noch in einen Heuschober geschafft“, erzählt die ehemalige medizinische Fachangestellte Helgers, nachdem sich die beiden erst vor zwei Stunden auf den Weg gemacht hatten. Mit Übernachtungen am Flussufer, Campingplatz-Desastern und täglichem Zirkeltraining durch die norwegischen Plateau-Landschaften – alles haben sie im Land der Wikinger miterlebt.