Am kommenden Wochenende Eine Wiesn-Gaudi – Merbeck lädt zum Schützenfest ein

Die professionelle Partyband „Stoapfälzer Spitzbuam“ eröffnet am Kirmesplatz in Merbeck das Fest und wird auch in diesem Jahr erneut für phänomenale Stimmung sorgen. Unter dem Motto „Spitzenprogramm – Spitzensound – Spitzenstimmung“ begeisterte die Band bereits im vorherigen Jahr mehr als 500 Besucher und bleibt mit ihrer stimmungsvollen Musik und Lightshow im Gedächtnis.