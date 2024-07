Ehrung in Wegberg Maxxgala feiert Leistungen der Schüler

Bereits zum sechsten Mal fand die Großveranstaltung statt. Aber auch vor der Maxxgala hätten die Kinder und Jugendlichen bereits „tolle Leistungen", so Kuchenbecker, zustande gebracht und sich dabei auf zahlreichen Gebieten angestrengt. Andreas Feger als Vorsitzender der Schulpflegschaft erinnerte an die Abi-Entlassfeier, auf der sich Bürgermeister Christian Pape noch als „brillanter Redner" gezeigt habe. Bei der Maxxgala fehlte der Erste Bürger der Mühlenstadt – der Rathaus-Chef war erkrankt. Die Galaveranstaltung sei wichtig, um den Gymnasiasten, die bei den verschiedenen Wettbewerben und Sportwettkämpfen sehr gut abgeschnitten hätten, eine Wertschätzung zukommen zu lassen, machte Feger in seiner Ansprache deutlich und entdeckte in einer der Ausstellungsvitrinen einen Triathlon-Pokal, an dem er selbst als ehemaliger Schüler des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums 1991 beteiligt war. „Wir als Eltern sind stolz auf unsere Kinder", bekräftigte der Eltern-Vertreter.