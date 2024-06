Krimi-Musical in Wegberg Wie unterscheidet man die Wahrheit von der Lüge?

Mit „Fehler im System“ haben die Schülerinnen und Schüler des Maximilian Kolbe Gymnasiums Kreativität und schauspielerisches Können bewiesen. Das Drehbuch, so Alexander Hergert, sei in Zusammenarbeit mit dem Kurs entstanden – die Ideen der Schüler waren in zeitgemäßen Elementen wie einem Taylor-Swift-Poster in der Requisite oder der Songauswahl wiederzufinden. Hergert scherzte: „Die letzten zwei Wochen haben wir hier in der Schule gewohnt.“ Der Fleiß aller Beteiligten hatte sich ausgezahlt: Nach gut zwei Stunden Vorführungen gab es lang anhaltenden, stürmischen Beifall für die gelungene Darbietung.