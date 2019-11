Im Forum Wegberg : Martinskomitee Harbeck-Berg überreicht 250 Tröstebären

In Harbeck wird zu St. Martin auch das Teilen nicht vergessen. Seit 2002 übergibt das Martinskomitee Harbeck-Berg jedes Jahr Tröstebären an den Rettungsdienst. Foto: Martinskomitee Harbeck-Berg

Wegberg Die Kuscheltiere gingen an den Rettungsdienst und die Polizei. Die Einsatzkräfte lenken mit den Bären Kinder in Notsituationen ab und stärken sie dadurch.

In Harbeck wird zu St. Martin das Teilen nicht vergessen: Bereits seit dem 80-jährigen Bestehen des Martinskomitees Harbeck-Berg im Jahr 2002 übergeben die Verantwortlichen um Organisator Joachim Bobert jedes Jahr niedliche Tröstebären an den Rettungsdienst.

Der kleine Teddybär aus der Hand eines Ersthelfers lenkt Kinder von einem schlimmen Erlebnis ab. Er spendet die schmerzlich vermisste Geborgenheit und trägt dazu bei, die nötige Kraft zu sammeln, um die Notsituation zu überstehen. Die positive Wirkung des Tröstebären auf Kinder in Not kann sogar eine Traumatisierung verhindern.

Seit diesem Jahr arbeitet das Martinskomitee Harbeck-Berg eng mit der Deutschen Teddy-Stiftung zusammen. Die Deutsche Teddy-Stiftung wurde am 28. September 1998 in Esens gegründet und konnte bisher über 300.000 Tröstebären an Rettungskräfte übergeben.