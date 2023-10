NRW-Finanzminister in Wegberg Marcus Optendrenk kommt zu CDU-Veranstaltung

Die Fraktion habe die Reihe Wegberger Mühlengespräche ins Leben gerufen, „um ein Forum zu schaffen, in dem politische Themen mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt diskutiert werden können. Wir möchten durch diese Veranstaltungen Präsenz zeigen, Sicherheit schaffen und Verständnis fördern“, so die Christdemokraten. „Aus diesem Grund möchten wir regelmäßig mit Politikern aus Bundes-, Landes- und Europapolitik in den Austausch kommen. Ebenfalls werden kommunale Vertreter aus Verwaltung, Unternehmen und der Bürgerschaft an diesen Gesprächsrunden teilnehmen.“ Die Runde soll auch dazu da sein, Fragen zu stellen und zu diskutieren.