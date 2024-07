Marienoktav in Holtum Sich auf den eigenen Glauben besinnen

Beim Hochamt mit dem Aachener Domvikar Peter Dückers unter freiem Himmel erzählte Pfarrer Tran den Besuchern, dass er Hedwig Klein noch am Vortag in der Klinik besucht habe und sie sich bereits auf dem Weg der Besserung befinde. „Sie vermisst uns sehr, wir sie auch. Es gibt noch ein paar Notwendigkeiten. Das braucht seine Zeit“, berichtete der Geistliche. Auch wenn Klein körperlich nicht anwesend gewesen sei, sei sie doch präsent gewesen, da viele Teilnehmer an sie gedacht und für sie gebetet hätten. Nicht nur Kleins Gesundheit, auch das Wetter spielte nicht so richtig mit. Einige Gottesdienste habe man witterungsbedingt in die Kapelle verlegen müssen. Oft habe der Regen aber zum Beginn der Freiluft-Gottesdienste aufgehört; der Himmel sei aufgerissen, so Pfarrer Tran. „Wir haben das Beste daraus gemacht.“