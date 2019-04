Polizei sucht Zeugen : Mann entblößt sich vor 79-jähriger Wegbergerin

Wegberg Eine 79-jährige Frau aus Wegberg wurde am Mittwoch, 11. April, im Park an der Schwalmaue Opfer eines Sexualdelikts: Ein Mann hatte sich vor ihr entblößt.

Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin am Mittwoch zu Fuß im Park an der Schwalmaue in Richtung Burgstraße unterwegs, als sie an einer Parkbank vorbeikam. Darauf sah sie drei Männer sitzen. Einer von ihnen stand auf und drehte sich zu ihr um. Dabei erkannte die Frau, dass er seine Hose geöffnet und teilweise herunter gezogen hatte. Daraufhin drehte die Seniorin um und ging über die Venloer Straße weiter.