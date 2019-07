Wegberger verliert Kontrolle über Auto : Leicht verletzt nach Kollision mit Bäumen und Mast

Wegberg Ein 28-jähriger Mann aus Wegberg hat am Sonntag die Kontrolle über sein Auto verloren und sich infolgedessen leichte Verletzungen zugezogen.

Laut Polizeibericht war er der Mann gegen 6.40 Uhr in seinem Audi auf der Landstraße 3 aus Klinkum kommend in Richtung Rickelrath unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit zwei Bäumen am Fahrbahnrand sowie mit dem Mast eines Verkehrszeichens. Der Wegberger wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er vor Antritt der Fahrt alkoholische Getränke zu sich genommen haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen. Zudem musste einer der Bäume gefällt werden, da er drohte, auf die Fahrbahn zu stürzen.