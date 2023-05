Coverversionen im Dialekt Große Hits in Wegberger Mundart

Mit dem Duo „Die Kartoffelkäfer“ fing 1970 alles an. Manfred Müchen trat im Karneval auf, der Name der Sketch-Akteure war abgestimmt auf den Namen der Gesellschaft: Mit „Sonn Männ“ sind Kartoffeln gemeint. Mitte der 1980er Jahre machte er mit in der Stimmungsband „Die Räuber“, die den gleichen Namen trug wie ihre berühmten Nachfolger aus Köln. „Wir spielten die Hits der Bläck Fööss und der Höhner.“ Dann entstand die Klinkumer Formation „Solala“. Sein durchschlagendster musikalischer Erfolg: Ende der 1990er stieg er bei den gefragten „Klötschköpp“ ein, blieb bis 2018, als er merkte, dass es ihm zu viel wurde. „Vier bis fünf Auftritte an einem Abend, und ich war der älteste.“ Manfred Müchen wollte sich lieber eigenen Projekten widmen.