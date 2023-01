Nach Baumfällungen in Wegberg Mahnwache am Mühlenweiher

Mit einer Mahnwache haben Mitglieder des Nabu Wegberg und der Gruppe „Do it for Nature“ ihren Unmut über die kürzlich im Stadtpark gefällten Bäume kundgetan. Nach Meinung der Umweltschützer sei die Maßnahme der Stadtverwaltung durch nichts zu rechtfertigen gewesen. Arbeiten zur Uferbefestigung mögen durchaus erforderlich sein, „allerdings wurde im Park regelrecht gewütet“, so die vorgebrachte Kritik. Die Rodungen seien zum überwiegenden Teil aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich gewesen, weitere in Vorbereitung auf die anstehende Umgestaltung des Mühlenweihers erfolgt, ließ die Stadt wissen.