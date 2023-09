Beteiligung NRW Mängelmelder hat noch Luft nach oben

Eine Plattform, auf der der Bürger mal so richtig einen vom Leder lassen kann, was ihn im Stadtleben so stört. Gibt es dafür nicht schon Facebook? Nein, mal im Ernst, die Art der Beschwerden, die auf dem Mängelmelder der Stadt Wegberg geäußert werden, werden ganz zivilisiert und sachdienlich formuliert. Hier haben Bürger wirklich ein Anliegen, wollen eine unschöne Sache entfernen, etwas anderes aufgehübscht sehen oder eine Hürde für Fußgänger und Radfahrer bereinigen. Dafür wurde dieses Werkzeug auch eingerichtet. Um das zu melden, was die Stadt und ihre Angestellten nicht bemerken. Im neuesten Eintrag für Wegberg moniert ein Nutzer etwa einen stark verschmutzten Gully, der dazu bei Starkregen überlaufe.