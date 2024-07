Große Jubiläumsfeier Löschgruppe Rickelrath feiert 100-jähriges Bestehen

Die Löschgruppe Rickelrath der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg wird 100 Jahre alt. Und das muss gefeiert werden: Am Samstag, 7. September, und Sonntag, 8. September, gibt es im Festzelt an der Anton-Heinen-Straße ein abwechslungsreiches Programm. Doch wie fing die ein Jahrhundert alte Geschichte der Löschgruppe Rickelrath an?