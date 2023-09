Lesung der „Siebenschreiber“ So lief die Auftaktveranstaltung der Wegberger Literaturtage

Anneliese Baatz baut in „Testamentseröffnung“ einen schönen Spannungsbogen auf, der von heute bis in die erste Nachkriegszeit reicht. Die plötzlich verstorbenen Eltern der drei Geschwister entdecken bei der Testamentseröffnung in einem alten Koffer, mit dem sie schon in Kindertagen spielten, ein lange verborgenes Geheimnis in einem Brief. Und auch wenn sich durch diesen Brief herausstellt, dass der Bruder Hans gar nicht ein leiblicher Bruder ist, so erweist sich am Ende die Gemeinschaft der drei Geschwister als stabiles, liebevolles Miteinander.