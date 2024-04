Wegberger Grundschüler Spannende Lesewoche in der GGS Am Beeckbach

Doch auch die Grundschülerinnen und Grundschüler durften sich über Besuch freuen: Beinahe an jedem Tag in der Lesewoche kam jemand vorbei. So auch Waltraud Lixfeld von Traumaaid Germany. Sie hatte das Bilderbuch „Lesjunja – stärker als das Feuer“ (ukrainisch für die Füchsin) im Gepäck. Und dabei handelte es sich um ein ganz besonderes Buch, denn die Idee dazu wurde geboren, als Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine begann und viele Familien, insbesondere in Maripol, mit teils kleinen Kindern in Bunkern und Kellern ausharren mussten. Andrea Berger schrieb diese Geschichte für Kinder zur Ressourcenstärkung und Verarbeitung schwerwiegender Erlebnisse, die von Nataliya Kiekenbeck kultursensibel ins Ukrainische übersetzt wurde. Waltraud Lixfeld las die Geschichte der Füchsin allerdings nicht nur vor, sondern hauchte den Charakteren mithilfe ihrer mitgebrachten Handpuppen Leben ein. Mit viel Empathie erzählte sie, abgestimmt auf die jeweilige Altersstufe und klassenweise, von den Tieren im Wald. Es geht um eine Füchsin und weitere Tiere, die vor einem Feuer fliehen und deren Freundschaft und gegenseitige Unterstützung letztlich stärker ist als das Feuer, weshalb sie die Gefahr gut überstehen. „Es ist nur eine kleine Geschichte, doch viele unserer Kinder haben sich in alltäglichen Situationen in der Freundschaft der Tiere und ihrer Erlebnisse im Wald wiedererkannt: Streit, zum Beispiel in der Schule, oder veränderte Lebensumstände im Lebensumfeld wie ein Umzug oder in der Familie. Letztlich tröstet das Buch und weist auf die Stärke von Freundschaft, Familie und Zusammenhalt. Das tut allen gut, weckt Hilfsbereitschaft und macht Mut“, sagte Schulleiterin Britt Glattback-Görtz.