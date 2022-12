Dorfgemeinschaft Rickelrath lädt ein Der lebendige Advent im Angerdorf

Alle Rickelrather und natürlich auch Familie, Freunde, Bekannte und Besucher sind eingeladen, zu dem entsprechenden Haus zu kommen und zuzusehen, wenn sich das „Türchen“ des Tages öffnet. Traditionell wurde das erste Türchen an der Anton-Heinen-Straße bei Familie Windbergs geöffnet. Die Familie Windbergs hat die Organisation der lebendigen Rickelrather Adventskalender von Familie Schreder „Kleine Farm Rickelrath“ übernommen, die seit Frühjahr einen großen Ziegenhof bei Bremen bewirtschaftet. Der Kontakt zu Rickelrath ist jedoch nicht abgebrochen. In diesem Jahr nahmen sie am 5. Dezember virtuell per Rickelrather WhatsApp-Gruppe an den „Lebendigen Adventsfenstern“ teil. Seit dem 1. Dezember sind sie nun geöffnet, die ersten Türchen und laden zu einem abendlichen Spaziergang durch das schöne Rickelrath ein. Zum Auftakt gab es noch eine besondere Überraschung. Angelika Windberg, die in Niederkrüchten im Chor „Singeswandel“ der Musikschule Lucht unter der Leitung von Martin Sellke singt, hatten kurzerhand ihre wöchentliche Chorprobe nach Rickelrath verlegt. Mit Gospels und Weihnachtsliedern wurden die vielen Besucher zum Mitsingen eingeladen und es wurden Liedtexte verteilt, damit auch die nicht ganz so Textsicheren mitsingen konnten. Auch zur Eröffnung der weiteren Fenster an den danach folgenden Tagen hatte sich immer eine große Schar von Besuchern eingefunden, die die weihnachtliche Stimmung bei einer Tasse Glühwein genossen. Die „Stillen Fenster“ konnten die Besucher genauso in ihren Bann ziehen.