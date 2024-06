Naturschutz in Wegberg Landschaftsplan „Schwalmplatte“ geht nicht auf

Da fragte sich so mancher, warum es so einen Plan gibt, an den sich der Kreis, der den Plan als Satzung mit Rechtskraft schon vor mehr als 20 Jahren verabschiedet hat, nicht hält? Ob es an der mangelnden personellen Ausstattung in der Kreisverwaltung liegt, am fehlenden Interesse oder am Einfluss von Privatpersonen? Konkrete Antworten konnte niemand liefern. Es scheine, als seien Landschaftsschutz und Naturschutz bei Behörden und Verbänden nachrangig, monierten Zuhörer. So reagiere die Landwirtschaftskammer nicht auf Beschwerden und bliebe auch die Untere Wasserschutzbehörde still, wenn Mängel gemeldet werden. Und den Kreis juristisch zu verpflichten, endlich Maßnahmen umzusetzen, ist auch nicht möglich. Gegen das Unterlassen bei der Umsetzung des Landschaftsplans kann nicht geklagt werden.