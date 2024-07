Fit in Deutsch Landesförderprogramm für Sprache in Wegberg startet bald

„Bist Du schon fit in Deutsch?“ Das ist die Frage, die sich neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler aller Schulformen aus den Städten Wegberg und Geilenkirchen sowie der Gemeinde Gangelt zum Ende der Sommerferien stellen. Über 70 Schülerinnen und Schüler beantworteten diese Frage für sich mit „nein“ und haben sich für das „Ferienintensivtraining – FIT in Deutsch“ in der Edith-Stein Realschule in Wegberg und der Anita Lichtenstein Gesamtschule in Geilenkirchen angemeldet.