Anmelden zur Exkursion : Kulturring: „Junge Künstler“ im Horster Hof in Unterbruch

Wegberg „Im Moment“ heißt die aktuelle Ausstellung des Kunstvereins Heinsberg im Horster Hof in Unterbruch. Dabei handelt es sich um Arbeiten junger Künstler, deren Förderung ein besonderes Anliegen des Kunstvereins ist.

Gezeigt werden Werke von Vera Kirilow, Marcel Flormann, Antonia Prinz und Adrian Wehr. Die jungen Künstler sind Studierende der Hochschule der Bildenden Künste Essen. „Im Moment“ überschreiben sie ihre gemeinsame Ausstellung. Dazu lautet die Frage: „Ist es der Moment, in dem sie zurzeit in ihrem Arbeitsprozess angekommen sind oder bezieht sich der Titel auf die Freiheit des Wirkens und der Ungebundenheit als Studierende in dem noch geschützten Raum der Hochschule?“ Die Fahrt zum Horster Hof erfolgt in Fahrgemeinschaften am Donnerstag, 27. Februar, um 15 Uhr ab Busbahnhof Schwalmaue. Anmeldung beim Kulturring-Vorsitzenden Willy Meersmann unter der Telefonnummer 02434 1586.