Am 17. Juni Queere Vielfalt beim CSD in Wegberg

Nach dem ersten Christopher Street Day 2022 in Geilenkirchen kommt der CSD am Samstag, 17. Juni, nach Wegberg. Mit einem großen Programm wird von 13 bis 22 Uhr für Toleranz und queere Vielfalt geworben, unter dem Motto Menschenrecht: Liebe. Der Verein Vielfalt mit Herz will im gesamten Kreisgebiet präsent sein und hat sich deshalb dieses Jahr für den Rathausplatz in der Mühlenstadt als Austragungsort entschieden.