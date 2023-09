Viele Angebote in Rickelrath Kürbisfest punktet nicht nur mit Kürbissen

Hätte man am Anfang des Angerdorfs Rickelrath ein großes Plakat mit einem leckeren Kürbis-Menü aufgestellt, hätte man am Ende alle Zutaten gehabt und sich in die Küche begeben können. Man hätte allerdings auch die Küche kalt lassen können und auf dem Kürbis-Markt im lauschigen Ambiente sich der im Rheinland sehr beliebten Gerichte an unzähligen Buden bedienen können, einschließlich Panhas.