Seir 15 Jahren in Wegberg Künstlerisches Jubiläum in der Atelieretage gefeiert

Die Atelieretage im ehemaligen Kloster lud zu ihrem fünfzehnjährigen Bestehen ein. Eine repräsentative Freitreppe führte im Innenhof in die erste Etage, wo die Besucher von qualitätvollen Malereien empfangen wurden. Und eine schön geschwungene Betongusstreppe führte weiter in die beiden oberen Etagen. So gelangte man auf architektonischen Juwelen in die Sphäre der Künstler.