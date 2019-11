Atelieretage Kloster Wegberg : Kunst in außergewöhnlicher Atmosphäre

Die zehn Künstler der Atelieretage mit Wegbergs Ehrenbürgermeisterin Hedwig Klein. Foto: Nicole Peters

Wegberg Zehn Künstler der Atelieretage im alten Kloster präsentieren ihre Werke in der Ausstellung mit dem Titel „Einblicke 2019“.

Die zehn Künstler der Atelieretage im ehemaligen Karmeliterkloster neben der Kirche St. Peter und Paul Wegberg am Rathausplatz laden am Samstag, 30.November, und Sonntag, 1. Dezember, zu ihrer Jahresausstellung „Einblicke 2019“ ein. Die Ausstellung und die Ateliers sind am Samstag, 30. November, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Beate Bündgen beschäftigt sich mit dem Geheimnisvollen in ihrer figürlich-abstraktenHolzschnittkunst, bei der sie Stelen aus Holz schnitzt und als Druckstock nutzt, um Drucke zu mythischen Themen und Strukturen des Lebens zu schaffen.

Tiefdrucke und malerische Grafiken zu philosophischen Fragen und zur Naturverbundenheit zeigt Stefanie Mosburger-Dalz. Naturthemen mit klassischer Malerei in Acryl präsentiert Petra Plum.

Karin van Zoggel bringt in poppig beschwingter Manier Naturthemen in einen Kontrast mit Aluminiumfarbe als Bildelement. Ulrike Kotlowski und Johannes Donner arbeiten in ihrer Informel-Malerei experimentell mit Mitteln wie Sumpfkalk, Marmormehl, Pigmenten und Bindern. Während Kotlowski dynamisch freche Impulse farbig bewegt inszeniert, hat Johannes Donner mit seinen Arbeiten einen anderen Bezug. Er deutet auf die Spuren, die das Leben durch Veränderungsprozesse gestaltet.

Brigitte Uhrmacher zeigt beeindruckende grafische Malerei. Sie ist Meisterschülerin von Markus Lüppertz und wird in Zukunft neue Wege gehen, noch ist sie in Wegberg zu sehen.

Ursula Kempf zeigt ihre Farbflächen und abstrahierten Stadtlandschaften. Stadtlandschaften, aber auch Naturthemen zeigt Johann Wittmann in klassischer Öl- und Acrylmalerei, jedoch mit dem Fokus auf die Menschen oder Subjekte als Massenformation im Raum.

Ingrid Pusch hat ihre Coloured-Field-Malerei auf kleinen Formaten ausgebaut und nutzt nun auch Assemblagetechniken etwa mit Holz oder Stoff als Bildelement.

Die Veranstaltung „Einblicke 2019“ in der Atelieretage gibt Gelegenheit, in besonderer Atmosphäre Kunst zu genießen und sich mit den Künstlern auszutauschen. In den Fluren des ehemaligen Karmeliterklosters und in den Künstler-Ateliers werden Arbeiten ausgestellt. Bereits gute Tradition: 100 Schoko-Nikoläuse weisen den Weg in einer Spirale nach oben zu den Ateliers. Im Künstler-Gemeinschaftsraum können Besucher verweilen und sich entspannen und mit einem Häppchen und einem Getränk verwöhnen lassen.