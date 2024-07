Unterhaltung mit Gruselfaktor Spannende Kriminacht auf dem Wegberger Friedhof

Der Regen hatte nachgelassen, als die neunte Auflage der Wegberger Krimi-Sommernacht startete. Tagsüber hatten einige der Besucher noch bange Blicke in den Himmel gerichtet. „Der Wettergott ist auf unserer Seite", freute sich Gastgeber Torsten Heiss. René Wagner schilderte in seiner ersten Geschichte die eindrucksvollen Erlebnisse beim Kauf dreier Lampen in einem bekannten schwedischen Einrichtungshaus – inklusive Aufenthalt an der sogenannten Express-Kasse, an der der Kunde selbst scannen muss und dabei von einem „Aufpasser" beobachtet wird. „Zauberpädagogik" hat Wagner seine Geschichte von einem Stoffaffen, dessen Arme und Beine mit Klettband am Körper befestigt wurden, genannt. Anne Heesen ist davon überzeugt, „dass Frauen besser morden". Die Wassenbergerin, die ihren Lyrikband „Gereimte Ungereimtheiten" genannt hat, tritt bei ihren Soloprogrammen mit eigenen Chansons auf, begleitet sich dabei auf der Gitarre und Geige. Für den Wegberger Krimi-Autor Stefan Michels war sein Mitwirken beim Sommernachtsprogramm eine Premiere. Seit 25 Jahren lebt er im Arsbecker Ortsteil Büch, pendelt regelmäßig in die Landeshauptstadt. In Düsseldorf spielt auch seine Erzählung „Harper – Jäger und Gejagter", die von einem ehemaligen Elitesoldaten handelt, der inkognito in der NRW-Metropole lebt. Auf dem alten Friedhof trug Michels seine Geschichte „Sieben Wege in die Hölle" vor: Auf einem Friedhof mit frisch ausgehobenen Gräbern findet ein skurriles Seminar statt. Heike Dahlmanns wurde von Ehemann Erwin zur Krimi-Nacht begleitet, der vielen als erster stellvertretender Landrat bekannt ist. Die Gangelterin mit niederländischen Wurzeln schreibt Gedichte oder gibt bekannten Texten einen neuen Inhalt, zum Beispiel Udo Jürgens' Schlager „Der gekaufte Drache", den sie umgewandelt hat in „Der geklaute Wagen".