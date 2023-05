Hilfe bei Pflege im Kreis Heinsberg Neue Selbsthilfegruppen treffen sich regelmäßig

Um den Bruch mit der Familie geht es in einer Gruppe, die sich mit dem Kontaktabbruch zu nahestehenden Verwandten befasst. Die Gruppe trifft sich an jedem vierten Mittwoch von 19 bis 20.30 Uhr. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 28. Juni, im Gebäude der Caritas, Apfelstraße 55 in Heinsberg. In der Gruppe Beziehung und Pflege geht es um den Austausch von Pflegenden und Patienten, die eine schwere Erkrankung, einen Unfall oder eine Operation bewältigen müssen. Auch geht es um die Pflege und die veränderte finanzielle Situation. Diese Gruppe trifft sich am Montag, 12. Juni, 17.30 Uhr, in den Räumen des SFZ.