Zum ersten Mal ein Prinzenpaar „Roaner“ feiern mit Freunden

Mit einer Tradition brach man in diesem Jahr: In den 131 Jahren zuvor hat es immer ein Kinderprinzenpaar gegeben, dieses Jahr gibt es erstmalig ein, so kündigten die „Roaner“ es an, „großes“ Prinzenpaar. Prinz Wolfgang I. und seine Lieblichkeit Prinzessin Gaby I. sind von nun an für die Repräsentation der Rath-Anhover KG in dieser Session verantwortlich. Unterstützt werden sie von Kinderprinz Jack-Luca I. und seinem Pagen und kleinen Bruder Maximilian. Das große Gefolge des Prinzenpaars darf da natürlich auch nicht fehlen: „Minister von hüh nach hott“ ist Udo Hatmacher, „Ministerin für Zick an Termisjedöns“ Maren Awe kümmert sich – wie ihr Titel bereits verraten mag – um die zeitliche Planung. Mit an Bord sind außerdem „Ministerin für dat Dromeröm“ Nikole Frenken, „Ministerin für dat Ordensjedöns un Funkelkram“ Heike Wenzgoll, „Ministerin Schottermarie“ Yvonne Wendland und „Minister für Brot un Leckerchen“ Ernst Jürgen Henßen. Die neuen Titelbezeichnungen des Gefolges verraten: In Rath-Anhoven kann man über sich selbst lachen und mit Witz und „Spaß an de Freud“ feiert es sich doch am besten.