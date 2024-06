Kosmetikerin aus Wegberg klagt Junge Frauen wollen lieber Youtube-Zertifikat als Ausbildung

Als sie vor elf Jahren ihre jetzigen Räume im Gewerbegebiet Große Riet fand, war sie voller Euphorie, Tatendrang und Pläne. Jungen Frauen, die den Beruf der Kosmetikerin erlernen wollten, eine – zumindest im Kreis Heinsberg – einzigartige Chance geben: in der ersten Kosmetikschule der Region ausgebildet zu werden. Das Besondere dabei: keine großen Klassen wie in Düsseldorf und anderen Metropolen, sodass die Teilnehmerinnen jederzeit die Chance haben, Fragen zu stellen und sich in der familiären Atmosphäre gut aufgehoben fühlen. Weite Anfahrtswege, die Zeit und Kosten verschlingen? Fehlanzeige. Über viele Jahre lief das ungewöhnliche Alternativkonzept gut. Kunden, die sich als Modell für die Ausbildung zur Verfügung stellen, werden mit etwas günstigeren Preisen für die Behandlung durch Schülerinnen unter fachkundiger Aufsicht belohnt.