Collegium Musicum in Rickelrath Konzert in Gedenken an Anton Heinen

Anton Heinen wurde am 12. November 1869 in Buchholz geboren und starb am 3. Januar 1934 in Wegberg-Rickelrath. Er besuchte zunächst den väterlichen Unterricht, die Lateinschule in Bergheim und das Gymnasium Ritterakademie Bedburg, studierte Theologie in Bonn und kam 1892 in das Priesterseminar Köln. 1893 wurde er zum Priester geweiht und wurde danach zum zweiten Kaplan in Mülheim/Ruhr ernannt. Er gab zudem Religionsunterricht und leitete den Kolping-Gesellenverein. Danach war er Rektor der „Höheren Töchterschule“ eines Klosters in Eupen, Ab 1914 wurde er Leiter der Abteilung Volksbildung im Volksverein Mönchengladbach. Nach eingen weiteren Stationen verbrachte der bekannte und anerkannte Volksbildner noch einmal als offizieller Seelsorger die beiden letzten Lebensjahre in der dörflichen Idylle Rickelraths wo er ab Pfingsten 1932 bis zu seinem Tod 1934 Pfarrer war.