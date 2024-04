Konzert in Beeck für Erdbebenopfer Singen für Menschen in Not

Seit dem gemeinsamen Beschluss hat sich viel getan. „Es ist noch mehr passiert“, machte Chorleiter Karl Hütz deutlich. Deshalb wolle man nicht nur die türkischen Erdbeben-Opfer unterstützen, sondern auch die notleidende Bevölkerung in der Ukraine, in Israel und Palästina. Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran hatte Edip Kocakaya und Sedat Yarici gebeten, den zahlreichen Besuchern im Beecker Gotteshaus einen Einblick in die aktuelle Situation im Erdbebengebiet zu geben. Die beiden Männer aus Wegberg sind Cousins, haben Verwandte im schwer betroffenen Antakya in der Provinz Hatay. Die Stadt sei in ihrer Größe vergleichbar mit Mönchengladbach, erklärte Kocakaya. Aber: „Etwa 90 Prozent der Häuser dort sind verloren.“ Zurzeit sei die Lage genauso schlecht wie im vergangenen Jahr: „Seitdem hat sich kaum was getan.“ Sedat Yarici war vor einiger Zeit dort. Er wird bald wieder hinfahren.