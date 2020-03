Die vier Frauen der Markt AG haben viel Energie in die Organisation des Wegberger Mühlenmarktes gesteckt (von links): Birgit Scholz, Dorothea Kuecken, Gabi Peterek und Irene Adrians. Die Premiere des Marktes soll am Freitag trotz der in NRW geltenden strengen Kontaktsperre stattfinden. Foto: Adrians