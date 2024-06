St. Hubertus Schützenbruderschaft Klinkum Prunkkirmes mit Prinzessin

Um seinem Andenken gerecht zu werden und dennoch eine fröhliche Kirmes zu gestalten, die ihm zu Lebzeiten so wichtig war, entschloss sich seine Nichte Lena, die Prinzessinnenwürde dennoch zu tragen und alleine mit ihren Adjutantinnen aufzuziehen. „Er wollte immer, dass ich mit ihm schieße, schon als er noch lebte“, erinnert sich Lena Blach zurück. Sie sei von klein auf bei der Bruderschaft dabei gewesen und habe sich immer schon gewünscht, Prinzessin zu sein – dass ihr Herzenswunsch unter diesen Umständen erfüllt wurde, betrachte sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich glaube, er wäre wirklich stolz, dass ich trotz allem so tapfer war, Stimmung zu machen und in der Gemeinschaft etwas Gutes zu tun“, sagte Lena. Dennoch sei vor allem der Kirmessonntag mit dem Totengedenken ein schwieriger und sehr emotionaler Tag für sie gewesen. Ihr Onkel begleitete sie in Gedanken auf jedem Schritt – an ihrem Blumenstrauß baumelte ein kleines Herz, das sie dort für Ulrich Simons platziert hatte. „In meinem und all unseren Herzen ist er dabei“, sagte sie.