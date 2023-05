Jahresversammlung in Klinkum Neuer alter Vorsitzender im Musikverein

Als Abschluss der Saison steht in diesem Jahr das Schützenfest in Grevenbroich im September auf dem Programm. Mit Fackelumzug, Blumenparade, Musikparade und einem großen Umzug. Das ist für alle Musiker, vor allem wegen der besonders vielen Zuschauer, etwas ganz Besonderes. Aber auch nach dem offiziellen Saisonende geht es noch weiter für den Musikverein. Am 2. Dezember findet das Konzert in der Beecker Kirche St. Vincentius statt, wieder unter der Leitung des langjährigen Dirigenten Kai Stoffels. Der Verein probt jetzt schon jeden Mittwoch von 19.30 bis 21.30 Uhr im Pfarrheim Klinkum an der Gottfried-Plaum-Straße. Eine Stunde vorher, um 18.30 Uhr, treffen sich die Jugendlichen des Musikvereins Klinkum zur Probe des Jugendorchesters.