Für junge Leute Klinkum feiert eine Party für die „next Generation“

Anfangs wurde die Veranstaltung der KG Sonn Männ teilweise noch etwas skeptisch beäugt, mittlerweile ist sie allerdings zu einem echten Erfolgsgaranten geworden und zieht hunderte von jungen Feierlustigen in das kleine Dorf am Wegberger Stadtrand. Rund 500 Tickets sind für die Veranstaltung, die sich hauptsächlich an Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren richtet, verfügbar. Aufgrund der Jugendschutzbestimmungen für Brauchtumsveranstaltung ist es allen Feiernden ab 14 Jahren erlaubt die Veranstaltung bis zum Ende, also bis 24 Uhr, zu besuchen. Dabei werde allerdings, das betonte das N.G.P-Team, sehr gründlich drauf geachtet, dass an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren kein Alkohol ausgeschenkt wird.