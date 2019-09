Zwischen Klinkum und Arsbeck : Zwei Schwerverletzte: Auto rammt Kleintransporter und rast dann in Scheune

Wegberg Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall am Dienstagabend auf der „Alten Landstraße“. Ein Autofahrer rammte einen Kleintransporter, durchbrach ein Eisentor, beschädigte eine Scheunenwand, durchbrach ein Holztor und kam erst unter einem geparkten Auto zum Stehen. Verkehrsteilnehmer ignorierten überdies die Absperrung und gefährdeten die Einsatzkräfte.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Fakt ist, laut Bericht der Feuerwehr: Ein Auto überfuhr am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr von der K 29 kommend mit hohem Tempo die Kreuzung der „Alten Landstraße“ zwischen Klinkum und Arsbeck und rammte dabei einen Kleintransporter. Dann fuhr er weiter geradeaus durch ein geschlossenes Eisentor auf einen Hinterhof, wo er die Mauer einer Scheune stark beschädigte, noch ein Holztor durchbrach und schließlich unter einem geparkten Auto – das Fahrzeug des Unfallverursachers hatte sich darunter geschoben – zum Stillstand kam. Ein ebenfalls dort abgestelltes Motorrad sowie die Außenmauer wurden schwer beschädigt. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Die Einsatzkräfte mussten ihn befreien. Auch der Fahrer des Kleintransporters kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Für die Dauer des Einsatzes musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden, was in der Anfangszeit jedoch laut Feuerwehr leider einige Fahrzeugführer nicht davon abhielt, durch die Einsatzstelle zu fahren und dadurch sich selbst und die Einsatzkräfte zu gefährden. Die Feuerwehr Wegberg appelliert deshalb an die Bürgerinnen und Bürger: „An dieser Stelle nochmals die deutliche Bitte unsererseits: Akzeptieren Sie die Sicherungsmaßnahmen an Einsatzstellen und nehmen Sie eine zeitliche Verzögerung oder einen Umweg in Kauf, statt die Einsatzkräfte unnötig zu gefährden!“