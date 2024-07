Erstes Augustwochenende Kleo Montforts öffnet sein Anwesen am Tag des offenen Gartens

Seit mehr als zwei Jahrzehnten öffnet er sein atemberaubendes Farn- und Blütenparadies im Klinkumer Ortsteil Bischofshütte für interessierte Besucher: Kleo Montforts präsentiert am Samstag, 3. August, und am Sonntag, 4. August, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr im Rahmen des Tags des offenen Gartens sein außergewöhnliches Anwesen, das aus dem alten Bauerngehöft seiner Urgroßeltern entstanden ist. Hier an der Straße In Bischofshütte 27 hat der gelernte Gärtnermeister eine grüne Oase geschaffen, die immer wieder zum bewunderten Blickfang für die zahlreichen Besucher wird. Seltene Baumfarne sind die große Leidenschaft des 62-Jährigen, der wieder mit einem großen Publikumsansturm rechnet, sofern das Wetter diesmal besser mitspielt als im vergangenen Jahr.