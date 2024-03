Geflügelliebhaber Merbeck An erster Stelle steht immer das Wohl der Tiere

Die Tierhaltung sei dabei nicht nur Landwirten und anderen Experten vorenthalten, erklärte Martin Wolfs, der Vereinsvorsitzende der Geflügelliebhaber. Auch Menschen ohne Vorerfahrung, die Hühner für den eigenen Garten suchen, sind in Merbeck stets herzlich willkommen, sich von erfahrenen Züchtern beraten zu lassen und bei Bedarf das richtige Tier für den eigenen Gebrauch zu kaufen. An allererster Stelle, so erklärten Martin Wolfs und Alexander Klein, stehe dabei immer das Wohl der Tiere. Bevor sie auf dem Markt verkauft werden können, müssen die Züchterinnen und Züchter für jedes ihrer Tiere eine gültige Impfbescheinigung vorlegen – damit vermeiden die Veranstalter die Übertragung von Seuchen und Krankheiten. Außerdem müssen alle Besucher, bevor sie den Markt rund ums Pfarrheim Merbeck betreten, über eine Desinfektionsmatte gehen, die noch einmal für extra Schutz sorgt. Der Vereinsvorsitzende lobte besonders den Austausch mit den städtischen Behörden: „Wir sind im regen Austausch mit dem Veterinäramt und arbeiten einander gut zu.“