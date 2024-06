Wegberger Ehemalige Klassentreffen nach 70 Jahren

Die Freude war groß, als sich 15 ehemalige Schülerinnen und Schüler anlässlich ihrer Entlassung aus der Volksschule Wegberg vor 70 Jahren zu einem geselligen Beisammensein trafen. Hedwig Michel hatte wieder „alle Hebel in Bewegung gesetzt“, um ihre damaligen Mitschülerinnen und Mitschüler zu versammeln. Treffpunkt war der Parkplatz Schwalmaue in Wegberg, um zunächst ein Foto am Brunnen in der Fußgängerzone zu machen. Danach gab es ein griechisches Mittagessen – der Tisch im Restaurant war mit einer großen Kerze in Form der Zahl 70 verziert. Die Organisatorin begrüßte nochmals alle Anwesenden und man gedachte zunächst denen, die nicht mehr dabei sein konnten. Anschließend wurden viele mitgebrachte Fotos und Zeitungsberichte vorheriger Treffen ausgetauscht und in schönen Erinnerungen geschwelgt. Natürlich ließ sich die fröhliche Runde nicht nehmen, Lieder auf „Berker Platt“ zu singen, und Inge Brocker begeisterte die Schulfreunde mit zwei Vorträgen „op Platt“. Viele Anekdoten wurden ausgetauscht und somit kann von einem gelungenen und freudigen Treffen noch lange erzählt werden.