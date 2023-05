Kita-Kids sammeln Müll Kinder zeigen in Merbeck großen Einsatz für die Umwelt

Ausgesprochen engagierte Kinder in Merbeck haben sich mit großartigen Einsatz um die Umwelt gekümmert und sie zumindest im kleinen Radius ein wenig sauberer gemacht. Zwei Wochen lang waren die Kleinen der Naturpark-Kindertagesstädte Wildwiese-Merbeck unterwegs in ihrer Gegend und haben Müll gesammelt. Rund um die Tageseinrichtung am Tillmannsweg und in den angrenzenden Wohngebieten waren sie täglich unterwegs. Mit Zangen und Eimern ausgerüstet sammelten sie eifrig unachtsam in die Landschaft geworfenen Müll zusammen. Begleitet wurden die Kinder von der Naturpädagogin Sandra Nievelstein.