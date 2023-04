Ausgezeichneter Literaturkindergarten in Klinkum Kita-Kinder sind Leseratten

Unterstützung beim Umbau und den Anschaffungen gab es vom Förderverein. Auch eine Sitzbank wurde besorgt. Zum Teil haben Freiwillige die Sachen von Freiwilligen mit einem Traktor vorbeigebracht. Auch das Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum hat mitgeholfen und das Mobiliar gespendet. Insgesamt gehen die Hilfen in die Tausenden Euro, schätzt Maria do Vale. Jetzt ist die Bücherei mit Regalen und Bänken fertig. Die Bücher sind nach Themen sortiert wie Jahreszeiten, Feuerwehr, Natur, Streit und Bilderbücher für die U3-Kinder gibt es auch. Alle haben auch einen Bücherei-Ausweis, sagt do Vale. „Jedes Kind hat so einen mit Lichtbild. Die Ausleihzeit ist immer freitags für zwei Stunden, da kommen sie mit den Eltern in die Bibliothek.“